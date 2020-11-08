【拜登當選】向拜登送上祝賀 多國領導人：期待未來雙方合作

隨拜登宣布當選第46屆美國總統後，多國領導人亦紛送上祝福，稱期待未來和新一屆政府合作。

英國首相約翰遜在社交網站Twitter祝賀拜登和賀錦麗取得歷史性成就，並指美國是英國的重要盟友，期待雙方就氣候變化、貿易及安全等共同優先議題的密切合作。

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法國總統馬克龍指，法國和美國仍有許多工作要做，讓雙方共同努力，克服當今挑戰；德國總理默克爾表示，雙方的友誼是不可取代的，亦期待和拜登合作；加拿大總理杜魯表示，期待和美國新政府合作，以應對全球和項挑戰。

印度總理莫迪在社交網站祝賀擁有牙買家及印度血統的賀錦麗，形容她取得破天荒的成就，更是所有印裔美國人的驕傲，並有信心在她的支持和領導下會變得更強大；身為愛爾蘭裔移民後代的拜登則獲愛爾蘭總理馬丁的祝福，指拜登是愛爾蘭的真正朋友，期待未來雙方的合作，亦歡迎他回家。

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責任編輯：潘曉豐