【熱賣新盤王】柏傲莊II首輪銷售337伙9個鐘內又賣哂 鄭志剛：柏傲莊一個月內套現118億元

新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋地標式大型住宅項目柏傲莊II，於周六（7日）進行首輪銷售共337伙，開售9小時所有單位經已火速售罊，套現逾34億元。



消息指，32組大手買家購入2伙單位，其中最高金額為逾2900萬元，選購2伙3房戶。是次首輪銷售的買家中，約6成買家來自新界區，而九龍區及港島區分別佔3成及1成；約65%買家選用建築期付款及420天現金優惠付款計劃，餘下35%為180天現金優惠付款計劃。

▲ 柏傲莊II銷售表現理想

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「柏傲莊熱潮持續，連同今日售出總值約34億元單位，不足一個月套現約118億元，累售逾千伙單位，反映市場對優質盤情有獨鍾。我們會與港鐵商討盡快加推單位，以滿足買家的熾熱需求。」

▲ 新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，柏傲莊熱潮持續，一個月累售逾千伙單位



有見向隅客眾多，發展商於周六晚上8時左右加推單位應市，第二號價單涉343伙，其中一房戶涉38伙，另外有190伙兩房戶及115伙三房戶，實用面積介乎330至866平方呎，折價售價由699.2萬至1,765萬元，折實呎價由17,868元至22,994元。第二號價單為柏傲莊II 首次推出罕有三房一套連儲物房單位，位於6B座41至49樓C單位，為三房一套連儲物房單位，實用面積為866平方呎。



是次第二號價單，樓價最低單位為7B座8樓C室，實用面積330平方呎，折實樓價699.2萬元，折實呎價21,188元。而最低呎價單位為6B座8樓A室，實用面積683平方呎，折實樓價1,220.4萬元，折實呎價17,868元。

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記者：陳詠妍