【新股IPO】快手及字節跳動先後來港 兩者有何不同？

▲ 快手據報計劃集資約390億元。

字節跳動旗下的抖音於2017年成立後便迅速走紅，不過內地短視頻平台快手比抖音更「快」一步準備來港上市，字節跳動及快手業務相似，不過公司的收入來源卻源自不一樣，當中快手發展電商業務短短兩年時間，更成為全球第二大的直播電商平台。

快手主要收入來自直播、廣告

撲快手招股書文件初步顯示，今年上半年業績，快手的收入來源主要分為2大板塊，分別為直播（打賞）、綫上營銷服務（廣告），當中貢獻快手絕大部分收入，收入佔比分別為68.5%、28.3%，電商直播的收入貢獻目前仍低。

字節跳動主要收入來自抖音及其海外版TikTok的廣告及應用程式內購買。據外電早報道，今年首季收入按年增長超過130%，高達56億美元（約436億港元）。

據市場研究機構Sensor Tower數據指，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.3億美元（約10.14億港元），是去年同期的7.9倍。

快手率先開拓短視頻業務

快手為短視頻行業的先驅，公司早於2012年於內地開始發展短視頻，讓用戶製作、上傳及觀看短視頻，截至今年6月快手內地應用程式及小程序的平均日活躍用戶數突破3億。

字節跳動（ByteDance）旗下的短視頻應用程式抖音於2017年才面世，不過於短時間內迅速走紅，截至2020年1月，抖音日活躍用戶超過4億。

字節跳動業務多元

除了抖音外，字節跳動旗下業務包括，西瓜視頻、企業辦即時溝通軟件「飛書」、通用信息平台「今日頭條」等。今年公司更推出抖音火山版，其視頻內容主要以幽默段子為主。

快手其他系列產品包括，快影、AcFun、一甜相機、快手音樂人等，快手於2018年開始拓展電商業務。按商品交易總額計，2019年快手成為世界第二大直播電商平台。

字節跳動估值更高

快手於早前正式在遞交上市申請，外電報道，快手香港上市目標估值達500億美元（約3900億港元），集資50億美元（約390億港元）。

快手的競爭對手字節跳動（ByteDance）的估值更以萬億元計算，據外電早前報道，字節跳動將進行上市前融資，並將其估值提高至1800億美元（約1.4萬億港元）。

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