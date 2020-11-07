【Flycation】泰國航空5大奇招求存 新推誦經航班飛越近百佛教聖地

疫情重創全球旅遊市道，全球航空公司俱處於水深火熱之中。除了節省成本，亦推出其他特別措施以求生存。當中泰國航空正是表表者。過去多月，財政備受壓力的泰國航空已推出多個富有創意的措施，務求渡過行業低潮。公司日前再出奇招，推出「誦經航班」。搭客在3小時的飛行旅程期間，會飛越全國99個佛教聖地，包括四面佛及玉佛寺，航程途中不會落地。

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泰國航空5大求存奇招：

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「誦經航班」已接受訂座，預期於11月30日下午1時30分從曼谷蘇凡納布米機場起飛。航程途中，更有當地預言家帶領搭客誦經。泰航表示，推出此服務的目的是要在疫情的大氣候下，向搭客提供正能量。

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