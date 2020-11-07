【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現

螞蟻集團(新上市編號：06688)日前煞停上市計劃。大和發表報告指，螞蟻有可能需要更多資本，應付新的網上貸款業務監管需求。因此其母公司阿里巴巴(09988)或需向螞蟻注資200億元至400億元人民幣。至於資金來源，大和估計將來自其出售所持的部分投資，套現所得的款項。

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大和相信，阿里會減持不符合公司戰略，或本身經營情況的項目。該行估計，阿里在中金公司(03908)、華泰證券(06886)及美年健康(深：002044)這三間公司的投資，較大機會被減持。

當中，阿里持股13%的美年健康，獲阿里成為大股東後未能和對方產生明顯的協同效應。疫情爆發後，美年經營未算理想，上季收入按年跌1%，大幅落後同業的雙位數增幅。至於持股4.6%的中金和2.9%的華泰，大和估計即使這兩宗投資也遭減持，也只是對A股影響較大。

大和又指，阿里巴巴回調是吸納的好時機，升目標價0.6%至350元。該行指出，阿里巴巴2021財季收入及純利與市場預期相近，當中非核心商業務收入級純利好過預期，但受到行業淡季影響，核心業務表現較弱。大和相信，螞蟻上市延期，將令阿里股價短期波動，但核心商業業務過往在12月表現強勁，估值上在大型中國科技股中屬吸引，因此回調反而是買入好機會。

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