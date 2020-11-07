【Teslaquila】Tesla推出自家品牌烈酒 售價2000元推出首日即沽清

美國電動車生產商Tesla(美：TSLA)創辦人Elon Musk兩年前的愚人節，曾在社交平台開玩笑要喝Teslaquila龍舌蘭酒，以解當時公司財困之愁。然而兩年後的今日，Tesla業績及股價起飛，並同時推出以公司名稱作品牌的Teslaquila龍舌蘭酒。雖然Teslaquila每瓶售價高達250美元 ，即約1,938元，市場反映仍然熱烈，開售首日已立即沽清。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家 詳情請看【下一頁】

【美股消息】疫情衝擊業務 迪士尼旗下ESPN擬裁員300人 詳情請看【下一頁】

Teslaquila由Tesla委託酒商Nosotros Tequila 釀製，目前只在美國發售，每訂單只能限購2瓶。

Tesla上季錄3.3億美元盈利，連續5個季度實現盈利。公司最新市值已達4,075億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機