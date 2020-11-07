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【Teslaquila】Tesla推出自家品牌烈酒 售價2000元推出首日即沽清

環球政經 19:37 2020/11/07

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美國電動車生產商Tesla(美：TSLA)創辦人Elon Musk兩年前的愚人節，曾在社交平台開玩笑要喝Teslaquila龍舌蘭酒，以解當時公司財困之愁。然而兩年後的今日，Tesla業績及股價起飛，並同時推出以公司名稱作品牌的Teslaquila龍舌蘭酒。雖然Teslaquila每瓶售價高達250美元 ，即約1,938元，市場反映仍然熱烈，開售首日已立即沽清。

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Teslaquila由Tesla委託酒商Nosotros Tequila 釀製，目前只在美國發售，每訂單只能限購2瓶。

Tesla上季錄3.3億美元盈利，連續5個季度實現盈利。公司最新市值已達4,075億美元。

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撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 經濟

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