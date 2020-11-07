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【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元

科技 18:19 2020/11/07

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鑑於早前iPhone 12 Pro掀起一股炒風，當中iPhone 12 Pro 512GB版本「先達」回收價一度較原價高出千多元，今次兩部新機又會否吸引更多人爭相購買？

iPhone 12 Pro Max及12 mini已於昨晚開放預購，並將於下周五（13日）正式開賣。鑑於早前iPhone 12 Pro掀起一股炒風，當中iPhone 12 Pro 512GB版本「先達」回收價一度較原價高出千多元，相比去年炒風更為熾熱，今次兩部新機又會否吸引更多人爭相購買？

【iPhone 12】iPhone 12 Pro、12 mini、HomePod mini現已接受訂購

【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨

昨晚預購情況熱烈，今日記者查看Apple網站，已發現iPhone 12 Pro Max所有顏色及容量已無法提供到店取貨服務，而出貨日期亦已延至下月初。至於iPhone 12 mini，情況則相對慘淡；大部分顏色都仍然可以選擇在11月中旬到店取貨，不過256GB容量則明顯較受歡迎。

先達數碼匯負責人阿勇指，早前iPhone 12 Pro意外掀起炒風，今次新機12 Pro Max預購首日已出現空前盛況，故看好新機同樣「有得炒」，相信其炒價可賺最少1000港元。對於iPhone 12 mini，阿勇則認為「應該沒有太多人購買，吸引力不大，難有炒價出現。」

【iPhone 12】傳iPhone 12電源管理晶片短缺　恐影響年底供應量

而問及當中最受追捧的機型，阿勇就表示，「應該就是12 Pro Max 256GB的金色和太平洋藍色，不過都要視乎蘋果最終的出貨量。」

記者：施雯雯

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