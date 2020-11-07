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【美股消息】疫情衝擊業務 迪士尼旗下ESPN擬裁員300人

環球政經 18:17 2020/11/07

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外電報道，繼月前裁減旗下主題樂園28000名員工後，迪士尼(美：DIS)計劃重組旗下體育頻道ESPN。鑑於疫情對全球體壇帶來混亂並衝擊業務，ESPN將裁減約300名員工。而在決定裁員之前，ESPN已推出減薪，讓員工放無薪假等措施。與此同時，ESPN亦取消約200個職位空缺。

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ESPN體育內容主席Jimmy Pitaro 表示，疫情爆發前，集團已構思在觀眾享受體育賽事遭到嚴重打亂的情況下，業務未來如何保持成功。如今疫情爆發影響業務，此類前瞻性的討論亦隨之加快。

事實上，母公司迪士尼正朝著更連接消費者的串流媒體方向轉型，ESPN於三年前亦已曾裁減250名員工。

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撰文 : 李尚毅

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 經濟

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