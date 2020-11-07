【美股消息】疫情衝擊業務 迪士尼旗下ESPN擬裁員300人

外電報道，繼月前裁減旗下主題樂園28000名員工後，迪士尼(美：DIS)計劃重組旗下體育頻道ESPN。鑑於疫情對全球體壇帶來混亂並衝擊業務，ESPN將裁減約300名員工。而在決定裁員之前，ESPN已推出減薪，讓員工放無薪假等措施。與此同時，ESPN亦取消約200個職位空缺。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家 詳情請看【下一頁】

長城汽車擬發可換股債券 集資最多80億元人民幣 詳情請看【下一頁】

ESPN體育內容主席Jimmy Pitaro 表示，疫情爆發前，集團已構思在觀眾享受體育賽事遭到嚴重打亂的情況下，業務未來如何保持成功。如今疫情爆發影響業務，此類前瞻性的討論亦隨之加快。

事實上，母公司迪士尼正朝著更連接消費者的串流媒體方向轉型，ESPN於三年前亦已曾裁減250名員工。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機