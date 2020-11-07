中國首顆6G試驗衛星 發射成功

昨日（6日），中國於上午11時19分成功以「一箭13星」方式，在山西太原衛星發射中心用長征六號運載火箭，將包括全球首顆6G試驗衛星「電子科技大學號」在內的13顆衞星送入軌道，發射獲得圓滿成功。

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「電子科技大學號」由電子科技大學、國星宇航等聯合研製，重70公斤。該衛星搭載了太赫茲（Terahertz）衛星通信載荷。太赫茲通信具有頻譜資源豐富、傳輸速率高、易實現通信感知一體化等優勢，在地面和空間通信領域具重要應用前景，屬於全球第六代移動通信（6G）的關鍵技術。

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除此電子科技大學號」外，是次發射的還包括阿根廷NewSat9-18衛星、北航空事衛星一號和八一03星等。NewSat9-18衛星是阿根廷Satellogic公司研製的10顆遙感小衛星，主要用於提供商業遙感服務。北航空事衛星一號將在軌開展激光通訊星地數傳技術探索等實驗。

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責任編輯：翁嘉陽