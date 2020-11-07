【旅遊氣泡】星夢郵輪「世界夢號」新加坡復航　打造海上度假體驗

▲ 星夢郵輪「世界夢號」已於昨日在新加坡復航，率先成為首間獲得許可在獅城復航的郵輪公司，可望成為香港郵輪復航的借鏡，帶動本地旅遊業復甦。

隨著香港與新加坡即將開通「旅遊氣泡」，雲頂郵輪集團日前宣布，旗下高端郵輪品牌星夢郵輪「世界夢號」已於昨（6日）在新加坡復航，率先成為首間獲得許可在獅城復航的郵輪公司，亦是亞洲地區第二艘復航的郵輪，可望成為香港郵輪復航的借鏡，帶動本地旅遊業復甦。

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為迎接即將來臨的學校假期和聖誕新年佳節，「世界夢號」特意推出全新的海上度假體驗Super Seacation航線，透過精心設計的2晚及3晚的郵輪假期，讓新加坡居民在疫後的新常態下，體驗安心安全的休閒之旅，享受久違的旅遊樂趣。

為保障旅客與船員的健康和安全，星夢郵輪對郵輪的防控流程和緊急應變機制進行了重新審核評估和全面提升，並嚴格遵循各地政府的防疫規定和最新指引，制定一套更全面和完善的防控細則，涵蓋旅客行前的檢疫措施，郵輪上的各項防疫及社交安全距離措施等。

另外，「世界夢號」亦會實行載客量減半措施，每個航次最多只載1,800名旅客；而所有旅客包括6個月及以上的嬰兒，登船前都必須於郵輪碼頭接受新冠病毒測試。郵輪上設有24小時醫療中心及負壓隔離病房，並由兩位專業醫生駐診，確保為所有旅客提供最安全的旅遊體驗。

星夢郵輪智能客房 手機變房卡聲控設備（多圖）

責任編輯：施雯雯