  • 29°C
香港時間 : 20201107日 (六) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【週末好去處】Flower Years 舉行「好Local啤酒節」鬼佬手工啤75折發售

環球政經 16:51 2020/11/07

分享：

疫情漸漸緩和，大家都開始外出「放風」，週末有什麼好去處？倒不如跟三五知己一起喝兩杯，同時享受音樂。Eaton HK Food Hall內的半露天酒吧Flower Years，由11月起開始舉行首個「好Local啤酒節」，每個月均與不同本地啤酒品牌合作，如Gweilo鬼佬、Moonzen門神、麥子及Seven Brews等，同時於露天位置帶來音樂表演，帶來充滿驚喜的啤酒體驗。

【週末好去處】假期有乜做？可以去零碳天地與北極熊零距離接觸：【下一頁

於整個11月期間（由11月2日開始）， Flower Years 將獨家推出Gweilo鬼佬釀造的期間限定生啤Hazy IPA（HK$65/杯），及麥香濃厚的Pale Ale（HK$50/杯）。另外更供應一系列五款Gweilo鬼佬的皇牌手工啤酒，以75折優惠價發售（HK$50/枝），客人只需購買任何三枝Gweilo鬼佬啤酒，即可免費獲得330毫升的Gweilo鬼佬自家啤酒杯一個；購買三杯Gweilo鬼佬生啤，則可獲得500毫升啤酒杯一個，數量有限，送完即止。
【週末好去處】御一空間陳恩德展出個人收藏 免費參觀仲送出鐵甲萬能俠：【下一頁

為了增添濃厚的氣氛，於11月5日及19日下午6時至8時期間，Flower Years與Gweilo鬼佬將會擕手舉行免費啤酒試飲活動，並請來本地街頭音樂家進行表演，讓客人可於舒爽的露天環境下享用細緻的手工啤及欣賞音樂表演。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

中國首顆6G試驗衛星 發射成功

下一篇文章

【樓市熱話】網友成功上車 自言：「信心返曬黎」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓