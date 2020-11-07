【週末好去處】Flower Years 舉行「好Local啤酒節」鬼佬手工啤75折發售

疫情漸漸緩和，大家都開始外出「放風」，週末有什麼好去處？倒不如跟三五知己一起喝兩杯，同時享受音樂。Eaton HK Food Hall內的半露天酒吧Flower Years，由11月起開始舉行首個「好Local啤酒節」，每個月均與不同本地啤酒品牌合作，如Gweilo鬼佬、Moonzen門神、麥子及Seven Brews等，同時於露天位置帶來音樂表演，帶來充滿驚喜的啤酒體驗。

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於整個11月期間（由11月2日開始）， Flower Years 將獨家推出Gweilo鬼佬釀造的期間限定生啤Hazy IPA（HK$65/杯），及麥香濃厚的Pale Ale（HK$50/杯）。另外更供應一系列五款Gweilo鬼佬的皇牌手工啤酒，以75折優惠價發售（HK$50/枝），客人只需購買任何三枝Gweilo鬼佬啤酒，即可免費獲得330毫升的Gweilo鬼佬自家啤酒杯一個；購買三杯Gweilo鬼佬生啤，則可獲得500毫升啤酒杯一個，數量有限，送完即止。

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為了增添濃厚的氣氛，於11月5日及19日下午6時至8時期間，Flower Years與Gweilo鬼佬將會擕手舉行免費啤酒試飲活動，並請來本地街頭音樂家進行表演，讓客人可於舒爽的露天環境下享用細緻的手工啤及欣賞音樂表演。

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責任編輯：翁嘉陽