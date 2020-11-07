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【美股焦點】市場料拜登勝出後　或推大麻合法化　大麻股即炒起

股市 17:30 2020/11/07

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市場預期，如果拜登當選，預料將會更願意在聯邦層面上推動大麻合法化。

美國大選從美國時間3日20時開始點票，截至今日（7日）香港時間下午3點，目前拜登只差6票便能跨過總統當選人門檻 （270票）。由於拜登和和民主黨副總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）在大選宣傳期間，曾經表明對大麻合法化採取開放態度，加上今年美國多個州份發起公投，通過大麻的應用範圍，大麻概念股近日股價暴漲，部分大麻概念股股價更創下月內新高。

大麻公司龍頭Aurora Cannabis （美：ACB）昨天股價飈升56.1%，收市報9.79美元，股價創下自今年9月內新高。Tilray （美﹕TLRY）升23.2%至9.63美元，Canopy Growth （美﹕WEED） 升10.5%至30.59美元。

市場預期，如果拜登當選，預料將會更願意在聯邦層面上推動大麻合法化。美國通過大麻合法化的階段和形式非常複雜。據外電報道，大麻合法化可分為幾種﹕由美國食品藥品管理局（FDA）許可使用的大麻藥物、容許販售醫用大麻和娛樂用大麻合法化，而州政府跟聯邦政府級別的大麻合法化程序亦有所不同。目前，美國某些州份通過對部分形式的大麻使用，但如果聯邦政府層面上通過大麻合法化，外界預料，大麻行業或會更易獲得市場投資，有助相關公司拓展業務。

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編輯﹕賴奕羚

美股 拜登 賀錦麗

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