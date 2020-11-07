【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能

▲ Apple早前正式向用戶推送iOS 14.2更新，推出包括新款表情符號、背景圖片、HomePod對講機功能等10項功能，同時也針對現有的bug進行修正。

蘋果（Apple）早前正式向用戶推送iOS 14.2更新，下載容量要求高達1.1GB，推出包括新款表情符號、背景圖片、HomePod對講機功能等10項功能，同時也針對現有的bug進行修正。

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Apple日前宣布，iOS 14.2正式開放下載，此版本支援逾100個新Emoji表情符號，包括動物、食物、表情、家庭用品、樂器、性別包容等。另外，亦有八款全新淺色和深色模式版本的背景圖片。用戶又可透過放大鏡App偵測附近人物，以及支援MagSafe的皮革保護；而AirPods的電量和音量控制也有明顯改善。

▲ iOS 14.2更新版本支援逾100個新Emoji表情符號，包括動物、食物、表情、家庭用品、樂器、性別包容等。（網上截圖）

此外，Apple 開放HomePod對講機功能，支援使用iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods和CarPlay對HomePod和HomePod mini進行廣播。用戶將可直接透過 iPhone或iPad向HomePod傳話，並可將HomePod 連接到Apple TV 4K，以獲得立體聲、環迴立體聲和杜比全景聲音訊的功能。

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除增設多項新功能外，iOS 14.2 亦修正有關權限提升、遠端執行等漏洞。而其他問題如相機取景器的黑屏問題、Widget小工具顯示錯誤、以及部分使用者的「體能訓練」GPS路線或「健康」資料無法在Apple Watch與iPhone之間同步等都已進行修正。

責任編輯：施雯雯