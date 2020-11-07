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【樓市熱話】網友成功上車 自言：「信心返曬黎」

環球政經 16:16 2020/11/07

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香港地少人多，加上樓價貴，買樓某成度成為了遙不可及的目標。因為上車難的關係，不知何時買樓就成為了成功的指標。一位網友在討論區表示，自從置業後，感覺到整個人的價值提升，甚至有自信「返曬黎」的感覺。

【樓市熱話】網民500萬想上車 東涌、黃金海岸、白石角、粉嶺想知點揀：【下一頁

樓主表示：「自己一直都看不中心儀單位，但最近看見樓價較低，因此在二手市場購入單位。樓主表示經過思考後，認為買樓的決定十分正確，因此很開心。」他又指，計算過自己的收支平衡 ,供樓對他也不算吃力，現在只想快點收樓。

【樓市熱話】高賣低買如意算盤打不響 業主變租客終需輪候公屋：【下一頁

不過，有網友則表示，現在只是蜜月期，到真的入伙時，就有很多開銷，加上每月也有供樓支出。雖然有網友大潑冷水，但普遍人都恭喜。

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責任編輯：翁嘉陽

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