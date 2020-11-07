【樓市熱話】網友成功上車 自言：「信心返曬黎」

香港地少人多，加上樓價貴，買樓某成度成為了遙不可及的目標。因為上車難的關係，不知何時買樓就成為了成功的指標。一位網友在討論區表示，自從置業後，感覺到整個人的價值提升，甚至有自信「返曬黎」的感覺。

【樓市熱話】網民500萬想上車 東涌、黃金海岸、白石角、粉嶺想知點揀：【下一頁】

樓主表示：「自己一直都看不中心儀單位，但最近看見樓價較低，因此在二手市場購入單位。樓主表示經過思考後，認為買樓的決定十分正確，因此很開心。」他又指，計算過自己的收支平衡 ,供樓對他也不算吃力，現在只想快點收樓。

【樓市熱話】高賣低買如意算盤打不響 業主變租客終需輪候公屋：【下一頁】

不過，有網友則表示，現在只是蜜月期，到真的入伙時，就有很多開銷，加上每月也有供樓支出。雖然有網友大潑冷水，但普遍人都恭喜。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽