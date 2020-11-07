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長城汽車擬發可換股債券 集資最多80億元人民幣

股樓投資 16:00 2020/11/07

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長城汽車（02333）宣布，計劃向中證監申請在中國境內，向不特定對象公開發行，集資不超過80億元人民幣A股可轉換公司債，建議須獲特別股東大會及類別股東大會批准及中證監核准。長汽周五收報13.66元，跌2.7%。

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中國外匯儲備創近4個月新低 10月縮減145億美元 詳情請看【下一頁

集資所得的資金，部分擬投資於新車型研發項目和汽車數字化研發項目，合共投資總額料達14.29億元人民幣。

長城汽車又公布，今年10月汽車銷量為13.56萬台，按年增加17.8％；產量為13.1萬台，按年增加12％。今年首10個月，集團累計汽車銷量為81.6萬台，按年下跌2.7％；累計產量為80.28萬台，按年減少4.8％。

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撰文 : 李尚毅

長城汽車（02333） 經濟

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