【Fortnite下架風波】透過Nvidia雲端遊戲平台　Fortnite有望重返iPhone

▲ Nvidia計劃把雲遊戲服務GeForce Now擴展至蘋果Safari瀏覽器，Fortnite或有望重回iPhone和iPad玩家懷抱。

蘋果（Apple）早前與遊戲開發商Epic Games因抽佣爭議，引發一連串風波。經過多個月的周旋，事件暫時告一段落。日前終於有消息傳出，Nvidia計劃把雲遊戲服務GeForce Now擴展至蘋果Safari瀏覽器，熱門手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）或有望重回iPhone和iPad玩家懷抱。

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據英國廣播公司（BBC）報道，開發商Epic Games將會讓Fortnite透過Nvidia GeForce Now雲端遊戲平台，以串流方式在蘋果網頁瀏覽器Safari內運行，從而繞過App Store 的下載限制。目前，GeForce Now僅支援Mac、Windows、Android和Chromebook電腦，該公司尚未正式宣佈將把有關服務引入iOS，但外界預計將於年底前推出。

早前，Epic Games為了蘋果向其收取30%抽成費用而感到不滿，雙方多次發生衝突。Apple勒令Epic Games需要即時將Fortnite下架，禁止其擅自加入自家遊戲貨幣銷售系統，更以終止Epic Games的App Store開發者帳號以示警告。最後，Epic Games以反壟斷為由向法院提告，以致遊戲抽成問題浮上檯面。

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倘若Fortnite與Nvidia GeForce Now合作成真，就意味著屆時的畫質或會比原先的iOS端更好，不過就有可能會遇到網絡延遲的問題，影響玩家的遊戲體驗。

責任編輯：施雯雯