【圖輯】皇都戲院情未了　深入戲院大揭秘

北角的皇都戲院，於1952年建成，初初建成叫做璇宮戲院，是昔日的影業霸城，公演荷里活電影，聞說舊時到戲院看戲，有點像朝聖。後來戲院易手，改名皇都，格局和氣勢不同了，不再是純文藝之地，設有商場，人流愈來愈多，體現文化多元。不知如何，皇都慢慢沒落，變成一座廉價貨的商場，數年前一度要拆，後引為一級歷史建築。今年10月，新世界買下這幢歷史建築，並宣布啟動保育計劃。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛強調，會盡一切努力，讓皇都重生。

對部分人來說，與現時高樓大廈相比，皇都格格不入，只是殖民時代的建築物。不過，此建築據說是當年西方現代主義的作品，其中屋頂有幾條橫豎交替的石屎樑柱，聞說是全球獨一無二的設計。一般來說，建築物都有這類桁架支撐，但多數建築師為了美觀，普遍慎防桁架外露。然而，當年的建築師卻刻意外露桁架。至於大門上方的大型「蟬迷董卓」浮雕，則是中國當代藝術家梅與天的作品。

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1997年，皇都戲院結業，其後改裝成桌球室，聞說為節省成本，當時業主沒有將室內結構大改，只將戲院座位用圍板封起，另升高地台，加上假天花。現時桌球室已人去樓空，但仍擺放一張張「波枱」。

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【保育重建】新世界宣佈保育一級歷史建築皇都戲院 保留「飛拱」 延續戲院功能【下一頁】

戲院原有的水泥樓梯沒有拆卸，只要向上行，再經過走廊，即到「超等位」區，惟當年的拱形入口已被石屎「封埋」。「超等位」設廁所，當年的指示牌仍掛在牆上。值得留意的是，指示牌的中文字由右邊讀起，屬舊式中文寫法。

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當年電影業蓬勃，皇都戲院的商場同樣興旺，每天人頭湧湧，但現已十室九空，只得一家西裝店營業。有街坊坦言，商場面積不大，燈光昏暗，看起來有點陰深，而且沒有冷氣，夏天很侷促，自然無人願行。

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