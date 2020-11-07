Tesla推出貴價龍舌蘭「Teslaquila」每瓶250美元開售即被搶光

特斯拉Tesla（美︰TSLA）在美國星期四推出自家品牌龍舌蘭「Teslaquila」，每瓶售價250美元 （約1,938港元），該酒由南加州Nosotros Tequila 生產，只在美國部分地區發售，每張訂單限購2瓶，開售後一日內已經售罄。

▲ 在Tesla 官方網站上，Teslaquila已經宣告售罄。

Tesla創辦人Elon Musk曾在2018年10月時打趣，稱想要推出自家品牌龍舌蘭，當時他甚至在Twitter發帖，貼出「Teslaquila」樣品照片﹕

除了龍舌蘭外，Tesla 還曾經在旗下線上商店推出過跟汽車業務無關的紅色短褲，當時售價約69美元 （約534港元），銷量成績不俗，開售後被搶購一空。

▲ Tesla曾推出自家品牌紅色短褲。(Tesla官網)

短褲上方印有的「S3XY」代表著Tesla四大產品 （Model S、Model 3、Model X、Model Y）。在2018年8月時，Elon Musk 曾在Twitter發文指，將考慮將Tesla私有化，以每股420美元出售，引來美國證監會 （Securities and Exchange Commission，縮寫為SEC） 對他提出訴訟，指他發佈言論誤導投資者。Elon Musk 戲稱SEC為 「Shortseller Enrichment Commission」 （賣空致富委員會），推出短褲諷刺對方。

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編輯﹕賴奕羚