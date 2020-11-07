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元朗Grand Yoho成「撻訂」重災 單日新增13宗「撻大訂」

環球政經 14:18 2020/11/07

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大環境不景氣，令不少人開始睇淡樓市，雖然有柏傲莊在疫市取得好成績，但其實樓市還是存在不少淡友，影響樓市交投表現。11月首五天，一手樓房市場已經出現超過，約27宗「撻訂」個案。

彭博：港移民潮令樓市放盤激增 惟樓價無大跌：【下一頁

元朗樓盤Grand Yoho（2期），可説是「撻訂」的重災區，單日新增13宗「撻大訂」。根據資料顯示，該批單位於2018年8月至9月成交，成交價介乎約851萬至1,659.7萬元。

【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家：【下一頁

涉及「撻訂」的單位分別為第3、5及8座，而翻查成交紀錄冊，大部分撻訂單位所採用的付款方法，為買家於標書獲賣方接納後的120日或150日內支付樓價10%訂金，估計涉及金額約為1,600萬元。

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責任編輯：翁嘉陽

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