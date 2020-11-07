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【逆市營商】蔬菜品牌零售逆市升　彌補餐飲市場損失

商業 15:30 2020/11/07

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雅翠堡（Aqua Green）的業務主要是供應餐飲市場，業務亦受餐廳禁堂食所重創，幸零售方面的生意能彌補損失。

新冠肺炎疫情改變全球多數人的生活模式，對傳統零售及餐飲業的生意影響更是首當其衝。

雅翠堡（Aqua Green）的業務主要是供應餐飲市場，業務亦受餐廳禁堂食所重創，幸零售方面的生意能彌補損失。

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Aqua Green創辦人林雅明（Tracey）表示，其餐飲業務生意受疫情拖累大幅下滑，跌幅高達8成。不過，因為食品是日常必需品，而都市人亦愈來愈注重健康，對新鮮蔬菜的需求亦日漸增加。

其零售生意在3至4月期間竟能逆市上升，升幅達1.5倍，成功彌補餐飲業務的損失，至今生意情況已回復正常。

疫情改消費模式　增網銷助生意

疫情下不少人都改為選擇網購。過往，Aqua Green的蔬菜產品在大型超市、連鎖咖啡店、酒店、餐廳等地方發售，品牌眼見餐飲業情況惡劣，積極拓展超市零售推廣，更增設網上銷售服務，將蔬菜直送到消費者家中。

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Tracey又指，隨著愈來愈多人重視本地品牌，公司更著重於宣傳品牌故事，以及創辦人理念等，希望藉此吸引更多相同價值觀的客戶。

記者：施雯雯

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