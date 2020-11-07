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中國外匯儲備創近4個月新低 10月縮減145億美元

股樓投資 14:29 2020/11/07

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人行宣布10月外匯儲備，按月減少145.8億美元至31279.8萬億美元，降幅為0.5%。除了連跌兩個月，也創近4個月新低。至於黃金儲備則報6264萬盎司，按月持平。

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國家外匯管理局表示，10月中國外匯市場運行保持平穩，市場交易理性有序。同月外匯儲備規模有所下降，主要和匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用有關。該局又指，肺炎疫情、貨幣及財政政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家資產價格也有所下跌。

國家外匯管理局又指，內地經濟發展韌性強勁, 長期向好之下，將為外匯儲備規模總體穩定，提供堅實支撐。

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撰文 : 李尚毅

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