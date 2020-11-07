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【創業兵團】金融從業員轉戰農業　開拓水耕菜品牌

商業 14:00 2020/11/07

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Aqua Green創辦人林雅明本來從事金融行業，她懷着對綠色事業的滿腔熱誠，不惜在8年前放棄高薪厚職，投資千萬開設水耕農場。（湯炳強攝）

香港寸金尺土，經營農業絕非易事。前金融從業員林雅明（Tracey）懷着對綠色事業的熱誠，轉投農業，成立蔬菜品牌雅翠堡（Aqua Green），引入海外水耕栽培技術，冀走高效率和高增值路綫，種植出安全健康的新鮮蔬菜，供應本港市場，並於近年進駐大型超市及提供網上零售，每月錄7位數字營業額。

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創新農業科技　提升農產品產量與質量

在食物安全危機的陰霾下，市民對健康食材的意識相應提高，本地菜的需求亦日漸增加，但要在本地經營菜場並不容易。為了港人能吃到既安全、健康，又價錢合理的新鮮蔬菜，Tracey於8年前在廣東惠東簽下2,000畝農地，投資千萬開設水耕農場，當起現代農民。現時，Aqua Green在惠東縣及雲南投資了具HACCP認證農場，每天可以供應5,000至6,000公斤的新鮮沙律菜。

Aqua Green創辦人林雅明認為，農業並非夕陽產業，蔬菜是人類日常生活的必需品；農業經濟是一個可持續發展的事業，對社會帶來莫大的裨益。（湯炳強攝）

引進澳洲技術　灌溉水經消毒

對她而言，農業並非夕陽產業，「蔬菜是日常生活中重要的食材，是人類的必需品。農業經濟是一個可持續發展的事業，對社會帶來莫大的裨益。」

本來從事金融行業的Tracey，之前曾在環保公司從事環保項目的投資，經常接觸污水處理、垃圾焚燒等內地政府項目；在實地考察的情況下，眼見許多觸目驚心的環境污染問題。從小在澳洲長大的她，看到澳洲水耕農業十分成熟，相比土耕，不僅品質、產量有保證，還能降低水資源的使用和污染排放，更加堅定其投身水耕農業的信心。有別於傳統種植方法，水耕種植的蔬菜毋須使用泥土種植，節省種植用地之餘，同時避免攝取泥土中的重金屬。Tracey和合夥人於8年前引進澳洲的水耕技術，其灌溉用水亦經過多重消毒，在可控環境下種植。

談到最難忘的經歷，Tracey憶述4年前，Aqua Green曾有機會參與一場廚師界盛會，卻在舉行前夕慘遇廣東省百年罕見的大雪，整個溫室棚架倒塌，損失慘重之餘，更喪失大好的宣傳機會。Tracey仍記得當初絕望的心情，由於大量農作物被毁，迫不得已做出取捨，失去了部分客戶，但最後仍然堅持繼續營運，耗用3至4個月時間重建水耕種植場。

擬商業區開店　盼普及水耕菜

Aqua Green最初以供應餐飲業的B2B（企業對企業）業務為主，發展至今擴至零售市場，平均每月營業額達數百萬元。現時，公司正籌劃在本港的商業區開設旗艦店，售賣新鮮沙律、各式菜湯及新鮮菜汁等，冀讓水耕菜變得更普及化。

Aqua Green為響應環保走塑概念，網購消費開始轉用紙袋包裝。（湯炳強攝）

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事實上，美國太空總署早於10多年前已研究水培法，更認定它是「未來的農業」，而且近年來，農業生產科技進步和相關知識增加，坊間亦有不少農業科創公司應運而生，未來農業或將出現一番新景象。Tracey亦看好未來農業經濟，她認為倘能將水耕技術應用至生活上不同層面，甚至是各行各業，長遠有助實現全民耕種，使本地在糧食方面回復供應自主，有助推動本地可持續發展。

記者：施雯雯

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