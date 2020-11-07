美國大選結果要等多久？ 含雙方形勢分析

美國總統大選的點票工作還在進行當中，究竟還要等待什麼？由於雙方的票數還未達到肯定勝利的數量，雙方勝負還有變數，此文章會分析兩位候選人究竟要在什麼條件下才能獲得勝利。

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拜登

拜登現時為佔上風的一方，暫時以獲得264張選舉人票領先，特朗普214票。如果要達到270票，拜登入只要拿下賓夕法尼亞，就得到足夠的選舉人票。如果於賓夕法尼亞失利，他如果能拿下佐治亞（喬治亞）以及內華達、亞利桑那和北卡羅來納三者中的任何一個州，都可以勝出。

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特朗普

相反特朗普的形勢相對不利，如果要勝出，必須拿下賓夕法尼亞，此外還要在佐治亞（喬治亞）以及內華達、亞利桑那和北卡羅來納皆勝出。根據即時資料，特朗普暫時在賓夕法尼亞州取得49.2%選票，稍微落後，拜登的49.6%。

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責任編輯：翁嘉陽