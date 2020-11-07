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【裁員】Nikon全球裁員逾2,000人　生產線遷泰國減成本

科技 13:15 2020/11/07

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日本相機品牌Nikon日前宣佈，該公司主要業務銷售未如理想，為應對營運問題，將全球裁員超過2,000人，約佔海外員工20%。

受新冠肺炎疫情影響，相機銷售疲弱，日本相機品牌Nikon日前宣佈，該公司主要業務銷售未如理想，為應對營運問題，將在2022年3月前於日本以外地區，全球裁員超過2,000人，數量約佔海外員工20%。同時將位於日本宮城廠房的單反相機生產線遷移至泰國。

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據《日經》報道，始創於1917年的日本相機大廠Nikon，其公司相機業務受累於智能手機的崛起，再加上疫情期間的惡化，今年4至9月期間虧損315億日圓（約港幣23億元）。雖然數碼相機的銷售正恢復，但其利潤被296億日圓（約港幣22億元）的生產設備減值和庫存估值降低而拖低。

此外，Nikon的半導體設備等精密機械業務也陷入困境，預計該業務本財年的虧損將達500億日圓（約港幣37億元）。公司需要將營運規模調整至與銷售規模相符合，預計公司將把海外員工人數，降至約2016財年的六成水平，預計受影響人數超過2,000人。

Nikon 更表示，位於日本宮城廠房的單反相機生產線將會遷移到泰國，而海外的生產線的規模亦會營收狀況作調整，同時亦會整合海外分部的規模和架構，預計將可縮減 800 億日圓（約港幣59 億元）的成本。

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責任編輯：施雯雯

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