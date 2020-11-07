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【美國大選】拜登發表全國講話 稱將奪逾300張選舉人票勝選

環球政經 13:11 2020/11/07

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美國總統大選未有最終結果，有傳在多個搖擺州份反超前的民主黨總統參選人拜登，在美國時間周五晚發表全國講話，聲言可取得超過300張選舉人票，並準備勝出美國大選。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家   詳情請看【下一頁

 【旅遊寒冬】新加坡航空上半年虧損近200億元 9月載客量大跌99%   詳情請看【下一頁

拜登表示，其陣營已獲 7,400 萬張普選票，票數屬美國大選史上最高，並且已領先其對手，現任總統特朗普400萬票。拜登又呼籲支持者保持耐性。

新冠肺炎疫情在美國肆虐，影響當地經濟。拜登表示，已和民主黨副總統參選人賀錦麗已開始為上述議題工作及和專家磋商。

拜登目前取得264張選舉人票，只差6票便能抵達勝選門檻。特朗普則取得214張選舉人票。

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撰文 : 李尚毅

拜登 總統大選

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