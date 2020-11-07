  • 29°C
香港時間 : 20201107日 (六) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊寒冬】新加坡航空上半年虧損近200億元 9月載客量大跌99%

環球政經 12:17 2020/11/07

分享：

市場關注新加坡和包括本港在內的不同地區何時實施旅遊氣泡之際，新加坡航空公布上季業績。由於載客量及貨量大減，集團截至9月的第2季錄得23.4億坡元，即134億元虧損，創史上最高。連同首季，合共虧損34億坡元，即199億元。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家  詳情請看【下一頁

【滙豐控股5】滙豐續重組英國業務 傳計劃裁減100個零售銀行職位  詳情請看【下一頁

環顧上季，新航收入7.84億坡元即45億元，按年大跌81%。單計9月，集團載客量及載貨量，分別大跌99%及42%。集團亦要為上一代26架客機停止運作，作出13億坡元，即74億元的現金滅值。新航近期亦已裁減4300個，亦即兩成職位作為節流措施。

疫情衝擊全球航空市道，新航主要對手國泰(00293) 近期亦削減約8500個職位，佔集團24%，並同時結束國泰港龍業務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

新加坡

上一篇文章

【疫市營商】綫上英文班搞朗誦比賽　疫市生意增逾七成

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】午餐 遊牧民族
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講