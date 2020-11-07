【旅遊寒冬】新加坡航空上半年虧損近200億元 9月載客量大跌99%

市場關注新加坡和包括本港在內的不同地區何時實施旅遊氣泡之際，新加坡航空公布上季業績。由於載客量及貨量大減，集團截至9月的第2季錄得23.4億坡元，即134億元虧損，創史上最高。連同首季，合共虧損34億坡元，即199億元。

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環顧上季，新航收入7.84億坡元即45億元，按年大跌81%。單計9月，集團載客量及載貨量，分別大跌99%及42%。集團亦要為上一代26架客機停止運作，作出13億坡元，即74億元的現金滅值。新航近期亦已裁減4300個，亦即兩成職位作為節流措施。

疫情衝擊全球航空市道，新航主要對手國泰(00293) 近期亦削減約8500個職位，佔集團24%，並同時結束國泰港龍業務。

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