【iPhone 12】iPhone 12 Pro、12 mini、HomePod mini現已接受訂購

▲ iPhone 12 Pro、12 mini已於昨晚9時起開始可在Apple網站或Apple Store app預訂，產品將於下周五起開始正式發售。

繼iPhone 12 和12 Pro 開賣後，另外兩部最大和最細的iPhone 12 Pro Max及12 mini亦順勢推出，並已於昨（6日）晚9時起開始可在Apple網站或Apple Store app預訂，產品將於下周五（13日）起開始正式發售。

【iPhone 12】傳iPhone 12電源管理晶片短缺 恐影響年底供應量

【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃 停用原彩、夜覽功能問題仍持續

iPhone 12 Pro Max定價為港幣9,399起，與iPhone 12最大的差別在於其6.7吋超級Retina XDR 顯示屏幕，以及相機的光學變焦範圍由亦提升至5倍，同時備有感應器移動式光學影像防震功能，以及LiDAR 感測器、A14 仿生和更多強大效能。更重要的是，其手機續航力大大提升，影片播放時間也較iPhone 12 Pro 多3個小時。

而iPhone 12 mini 則是5.4吋的輕薄手機，基本規格與iPhone 12相同，包括配備雙相機系統、64GB起的儲存空間、並備有藍色、綠色、黑色、白色及紅色五款鋁合金機身，定價為港幣5,999起。

【iPhone 12】蘋果確認iPhone 12 mini MagSafe 無線充電功率僅12W

值得注意的是，今次亦同時開放訂購HomePod mini。用戶可把多部HomePod mini 揚聲器配合使用，在多個房間串流音樂和podcast，也可同時把兩部HomePod mini放在同一房間內，成為一對立體聲喇叭組合。配合Siri的智慧功能和智能家居功能，為用戶帶來360度的音響體驗，價格只售港幣749。

責任編輯：施雯雯