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【美國大選結果】拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選

環球政治 12:04 2020/11/07

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美國大選結果陸續公布，美國總統特朗普形勢落後，現時美國大選結果顯示，民主黨總統候選人拜登更有可能在美國大選中，拿取270張選舉人票。拜登在當地時間周五發表全國演說指，雖然現時美國大選未有明確的結果，但自己正準備勝出美國大選。拜登又指，自己會取得超過300張選舉人票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

拜登表示：

「我們尚未能發表勝利宣言，但現時的數字已明確地告訴我們。已告訴我們一個清晰且令人信服的故事。我們將贏得這場大選。」

（We don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We are going to win this race.）

拜登又指，自己在普選票的得票，是美國史上以來最高的，並領先對手特朗普400萬票。

拜登又呼籲支持者，在多州尚在點票之際，保持冷靜及耐性。

拜登表示，在等待完整點票結果之際，自己與副手賀錦麗（Kamala Harris）在當地時間周四已著手工作，與專家商討新冠肺炎疫情及美國經濟。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

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