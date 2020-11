【美國大選結果】拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選

美國大選結果陸續公布,美國總統特朗普形勢落後,現時美國大選結果顯示,民主黨總統候選人拜登更有可能在美國大選中,拿取270張選舉人票。拜登在當地時間周五發表全國演說指,雖然現時美國大選未有明確的結果,但自己正準備勝出美國大選。拜登又指,自己會取得超過300張選舉人票。

美國大選最新戰況(不斷更新) 【下一頁】

拜登表示:

「我們尚未能發表勝利宣言,但現時的數字已明確地告訴我們。已告訴我們一個清晰且令人信服的故事。我們將贏得這場大選。」

(We don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We are going to win this race.)