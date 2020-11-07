【美國大選結果】最高法院頒令賓夕法尼亞 分開點算遲到選票

美國大選結果陸續公布，其中美國大選搖擺州分賓夕法尼亞州的選情激烈，民主黨總統候選人拜登在賓夕法尼亞州，得票反超美國總統特朗普。特朗普陣營入稟最高法院，要求停止計算賓夕法尼亞州「遲到」的美國大選選票。美國最高法院大法官頒令，要求分開在美國大選投票日當晚8時後收到的選票，並必須分開點算，但未有應共和黨要求，不去計算這些選票。

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美國保守派大法官阿利托（Samuel Alito）下令，賓夕法尼亞州所有縣的選舉委員會，分開在美國大選投票日當晚8時後收到的選票，如果該些選票被計算在內，則必須單獨計票。

此頒令符合賓夕法尼亞州州務卿早前已經公布的指引，但未有接共和黨要求，不去計算當晚8時後收到的選票。

共和黨賓夕法尼亞州律師早前指，賓夕法尼亞州的投票結果，很可能會確定美國的下一任總統，惟目前尚未清楚是否所有67個縣的委員會，都有隔離遲到的選票，並不作計算。

美野選舉法律專家金斯柏格（Ben Ginsberg）認為，最高法院的裁定，某種程度上只是保持現狀。

賓夕法尼亞州州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）早前已下令，已把遲到的選票暫時隔離。布克瓦爾相信，除非雙方得票率極度接近，否則涉事選票數量不足以影響選舉結果。

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責任編輯：林嘉莉