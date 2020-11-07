【美股收市】 觀望拜登發表全國講話 道指回吐66點 納指4連升

美國大選結果漸明朗，民主黨總統候選人拜登的陣營稱，拜登稍後（預計香港時間周六早上）料發表全國講話，屆時或宣布勝出大選。美股連升兩日後，昨日個別發展，道指一度跌200點，其後逐步收復失地 ; 連升4日，距歷史高位不到2%。

美國國會兩黨繼續就刺激規模爭論不休，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）再次呼籲推出有針對性的一攬子抗疫援助計劃。屬民主黨的眾議院佩洛西（Nancy Pelosi）則強調，一項小規模的方案根本不吸引。

道指收市回吐66點，報28323點。標指僅跌1點，收市報3509點。納指一度下滑1.3%，收市轉升4點，報11895點。

本周美股錄得4月以來最大單周升幅，道指累升6.9%；標指累升7.3%，納指進賬9%。

召車平台Uber第三季經調整後虧損擴大至6.25億美元，期內召車業務收入降低18%至31億美元，惟股價仍升6.9%。

電子支付公司Sqaure上季收入大升140%至30.3億美元，遠超市場預期，股價大升13%。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於佐治亞州（16張選舉人票）及賓夕法尼亞州（20張選舉人票），反超前總統特朗普（Donald Trump），只差6張選舉人票下，取得270張選舉人票成為下任總統似無懸念。特朗普透過白宮發表聲明，表示將繼續推進與大選相關的訴訟，以保證美國人民對政府有信心，又說會為國家而戰，永遠不會放棄。

投資者預計拜登勝出，但共和黨將繼續控制參議院，意味他們有力阻止民主黨提出的政策，例如提高企業稅率和增加基建支出等。

最新數據顯示10月份的就業數據比預期好。非農業職位在10月增加63.8萬個，遠高於市場預期的53萬個。9月份的數字也從66.1萬上調至67.2萬。失業率回落，從9月的7.9%降至10月的6.9%，比市場預期的7.7%好得多。

美元再度受壓，美滙指數報92.27，跌0.28%，下試兩周低位。

歐洲感染個案激增，掀起新一波封鎖措施，令投資者更加擔心原油需求前景，紐約期油收市續跌4.25%，報37.14美元，布蘭特期油跌3.62%，收報39.45美元。

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責任編輯：柯志宏