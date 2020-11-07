【中小企教室】一文介紹常見3款科技分析工具　助企業提升營運效能

▲ 本文將為大家介紹3款常見的科技分析工具，包括Google Analytics、Hubspot及Ahrefs，助企業提升網絡行銷策略。

受到新冠肺炎疫情影響，各行各業需要數碼轉型，或透過綫上途徑宣傳來招攬客戶。中小企一般資源有限，更需要懂得運用科技分析工具，本文將為大家介紹3款常見的科技分析工具，包括Google Analytics、Hubspot及Ahrefs，助企業提升網絡行銷策略。

1. Google Analytics

Google Analytics為Google提供的數據分析工具，在眾多行銷科技工具中最為常用，其數據分析亦有一定的準確度。Google Analytics提供分析網站流量功能，可分析來自搜尋引擎、社交平台及網站的流量，顯示來自不同國家、地區或時段等元素，為釐清客戶模型提供參考，可配合投放更精準的搜尋引擎廣告（SEM）。

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2. Hubspot

Hubspot是整合性的行銷科技工具，功能非常全面，該軟件分為行銷管理、銷售管理、服務管理和顧客關係管理共4大類。當中顧客關係管理功能，可以總覽現有客戶、來自所有社交平台、電郵及電話等信息，提供與客戶即時互動和客製化信息的功能，有助建立品牌及加強顧客聯繫。

3. Ahrefs

Ahrefs為熱門的SEO（搜尋引擎優化）工具，擁有龐大的關鍵字和網頁資料庫，可以分析網絡關鍵字表現，包括排名、流量、外部鏈結數量等；亦可以對網站進行排名追蹤、關鍵字趨勢等，並將數據製作成完整報表，幫助用戶制定全面的搜尋引擎營銷策略。例如建立與熱門關鍵字高關聯性的內容，對電子商務行業、金融、IT等行業均有很大幫助。

責任編輯：李寶如