【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金

▲ 特朗普最終能否保全總統之位備受關注。（法新社圖片）

美國總統大選點票仍在進行中，特朗普（Donald Trump）團隊早已表態會循司法程式挑戰部分洲份的選票。特朗普在任總統的4年間引起不少爭議，但其實早在他當上總統前，他經已躋身美國400大富豪榜，其極奢華的私生活更加惹人注目，特別是其設在紐約「特朗普大樓」的3層豪宅，屋內更加鋪滿24K金。

《福布斯》今年9月公布最新美國富豪榜排名，特朗普受疫情影響身家亦都大縮水，資產由去年的31億美元（折合約242億港元），減少至25億美元（195億港元）。

身家漲跌都只是帳面數字，最重要的是特朗普本身就是一個地產大亨，持有多個豪宅物業及其他資產，根本不愁短期的個人資產升跌。

特朗普紐約3層豪宅 鋪滿24K金【按圖放大】

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早在2016年勝選時，就有美國傳媒指特朗普立即與團隊商討，自己到底會有多少時間留在紐約，可能是擔心要搬離自己悉心打造的24K金豪宅。

另有美國傳媒報道，位於格林威治的一個私人別墅，相信是特朗普擁有的首間豪華別墅，目前經已易手，據網上圖片顯示，別墅設有一個大型的私家草地，後來的買家更增設一個私人的室內游泳池。

被指是特朗普買入的首間豪華別墅【按圖放大】

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設在紐約的特朗普大樓，更經常成為特朗普支持者的集會地方，最近總統大選期間，就有支持者舉普特朗普的旗幟及開車到大樓前示威；而早前發生黑人槍殺案後，亦有美國人到特朗普大樓外示威。

特朗普大樓成支持者集中地【按圖放大】

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