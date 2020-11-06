【麗新系】寰亞傳媒資本重組　配股抵銷股東貸款

▲ 寰亞傳媒進行本重組。

寰亞傳媒 （08075） 公布其資本重組計劃，建議進行股份合併，每10股合併為1股，每手買賣單位由4000股增至1.2萬股，按收市價每股0.019元計，每手入場費由併股前76元增加至2280元。公司同時建議，將法定股本由6億元增至10億元；並擬發行總值4.3億元的新股以抵銷豐德麗 （00571） 的股東貸款。

待股份合併生效後，公司建議透過增設額外40億股未發行合併股份增加法定股本，即法定股本由6億元，增至10億元；惟須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准後方可作實。

折讓15.8%配股抵銷股東貸款

寰亞傳媒擬按照每股合併股份0.16元（計及併股影響，理論上較收市價折讓15.8%），向豐德麗配發26.875億股資本化股份，以抵銷4.3億元股東貸款；佔股擴大後已發行股本92.6%。

為了回補其他股東於寰亞傳媒持股攤薄，豐德麗亦將按照「每一股寰亞傳媒股份，可獲發三股回補發售股份」的比例，以每股0.16元向合資格股東提呈2.08億股發售股份，假設寰亞傳媒股權結無變動；回補發售股份將佔擴大後股本7.2%。

若回補發售獲悉數接納，豐德麗將自回補合資格股東收取的總代價為3330萬元。

為維持不少於已發行股份之25%的公眾持股量，除回補發售外，豐德麗及寰亞傳媒已與配售代理訂立配售協議，透過配售代理配售根據貸款資本化原應配發予豐德麗的最多合共9.375股資本化股份，予至少6名承配人。

擬收購VS Media冀加碼配股

除上述舉動外，寰亞傳媒表示，有意收購VS Media集團，後者為一間製作真實短視頻內容及為獨立創作人賦能之數碼媒體網絡公司。潛在收購之條款及條件須待寰亞傳媒及有意賣方進一步磋商後方可作實。

董事希望可根據潛在配售按根據貸款資本化及公開發售將予發行之合併股份的相同價格，向新投資者靈活地配售更多合併股份。因此，將於股東特別大會上提呈一項決議案，授予董事特別授權以按每股合併股份0.16元的發行價，發行最多6.25億股合併股份。

料所得款項總額約為1億元，將用於為寰亞傳媒之新電影及電視項目開發、其他新業務發展及機遇以及一般營運資金提供資金。

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編輯︰侯景成