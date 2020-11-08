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【筍盤推介】 藍籌上車屋苑企理靚裝修 市區2房樓價就買到呢個3房單位

股樓投資 09:08 2020/11/08

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樓市持續暢旺，換樓需求明顯增加，不過要於市區找尋3房，樓價動輒近千萬元，不少換樓人士轉投樓價相對低水，但交通網絡不俗的新界西找尋心水盤，而有上車樂園之稱，單位數量多達15,880個的嘉湖山莊，仍有不少樓價低水之選。

是次介紹的嘉湖山莊三房單位，單位位於5期3座高層D室，實用面積544平方呎，間隔為3房設計，業主叫價620萬元，每呎平均叫價11,397元，上述樓價於市區可能只能足夠購買兩房單位。單位附設企理裝修，買家購入單位後，要求不高的話，添置傢俬後也可即入住，單位景觀也十分開揚，感覺舒適。

 

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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    +6

 

物業地址:  天水圍嘉湖山莊5期3座高層D室 (物業編號：AN212690)
實用面積： 544平方呎
間隔： 3房
叫價： 620萬元
賣點:
  • 藍籌屋苑
  • 知名度最高的上車天堂
  • 屋苑具充足園林空間
  • 企理裝修、間隔分明
  • 換樓客之選

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/351IzI0

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

新界西 樓價 放盤 天水圍 嘉湖山莊

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