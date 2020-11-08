【筍盤推介】 藍籌上車屋苑企理靚裝修 市區2房樓價就買到呢個3房單位

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樓市持續暢旺，換樓需求明顯增加，不過要於市區找尋3房，樓價動輒近千萬元，不少換樓人士轉投樓價相對低水，但交通網絡不俗的新界西找尋心水盤，而有上車樂園之稱，單位數量多達15,880個的嘉湖山莊，仍有不少樓價低水之選。
是次介紹的嘉湖山莊三房單位，單位位於5期3座高層D室，實用面積544平方呎，間隔為3房設計，業主叫價620萬元，每呎平均叫價11,397元，上述樓價於市區可能只能足夠購買兩房單位。單位附設企理裝修，買家購入單位後，要求不高的話，添置傢俬後也可即入住，單位景觀也十分開揚，感覺舒適。
以下為單位相片：
|物業地址:
|天水圍嘉湖山莊5期3座高層D室 (物業編號：AN212690)
|實用面積：
|544平方呎
|間隔：
|3房
|叫價：
|620萬元
|賣點:
|
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記者：陳詠妍