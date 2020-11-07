【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億

▲ 快手正式在香港遞交上市申請，料將成本港新股市場焦點，騰訊目前持有其21%股份。

內地短視頻平台快手正式在香港遞交上市申請，外電報道，快手香港上市目標估值達500億美元（約3900億港元），集資50億美元（約390億港元），料將成為本港焦點新股。快手的競爭對手字節跳動（ByteDance）因TikTok（內地版「抖音」）全球流行而享有更高知名度，但事實上，快手為全球最大的直播平台、第二大的短視頻平台及第二大的直播電商平台。

根據快手招股書披露，快手今年上半年平均日活躍用戶達3.02億，每位日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘；平均月活躍用戶則達到7.76億。上半年快手的電商交易總額達到1096億元（人民幣，下同）。

快手App主要功能

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快手早年以GIF動圖工具起家，在2013年推出短視頻社交平台，2016年推出直播功能，2018年推出電商解決方案，發展至今，業務模式主要是通過短視頻累積用戶，再通過直播、廣告、電商變現。

目前用戶主要通過快手主站、快手極速版、快手概念版訪問其平台，平台提供短視頻、直播等內容。相對抖音，快手更注重打造社區，用戶可在平台上發現內容、點贊、分享、關注、評論、私信、打賞、主播PK及多人直播。

騰訊持股21%

快手在上市之前曾經歷6輪融資，背後投資者包括騰訊 （00700） 、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

快手創辦人宿華、程一笑則分別持有快手12.65%、10%股份，但由於快手採用不同投票權架構，宿華及程一笑將成為快手控股股東。

上半年虧損高達63億

快手於2018年1月平均月活躍用戶數突破1億，2020年6月日活躍用戶數突破3億，比肩抖音。收入方面，2018年、2019年分別增長143%、93%至203億、391.2億元，今年上半年則增長48%至253.2億元。

快手招股書重點

▲ 快手招股書重點。

▲ 快手招股書重點。

▲ 快手招股書重點。

▲ 快手招股書重點。

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參考今年上半年業績，直播（打賞）、綫上營銷服務（廣告）貢獻快手絕大部分收入，收入佔比分別為68.5%、28.3%，電商直播的收入貢獻目前仍低。

不過需留意是，即使剔除以股份為基礎的薪酬開支、可轉換可贖回優先股公允價值變動等因素影響，更反映營運表現的經調整利潤上半年也由盈轉虧，錄得高達63.5億元淨虧損。今年上半年快手銷售及營銷開支高達137億元，佔收入比例高達54%，或反映快手在獲取新用戶、發展新業務投入方面更激進。

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編輯：陳健婷