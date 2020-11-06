【滙豐控股5】滙豐續重組英國業務 傳計劃裁減100個零售銀行職位

外電引述消息人士指，繼早前於商業銀行業務裁減300人後，滙豐控股（00005）亦計劃重組英國零售銀行業務，並裁減約100個職位。滙豐發言人指，此舉與集團於２月時公布的業務架構重組計劃一致，會繼續重組並審視情況進行改革。滙豐今日造好，全日上升1.7%報34.7元。

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另一方面，滙豐行政總裁祈耀年近日亦表示，疫情對銀行營運有一定影響，但集團逾90％員工受疫情影響需在家遙距工作，銀行仍維持正常運作。在疫情導致經濟下行，加上地緣政治風險和英國脫歐等因素，疫情期間的貸款數字仍有增加。他指，集團仍對香港市場感興奮，並將繼續投資於香港市場。另一方面，集團亦早已對大灣區的發展制定了清晰的戰略，而該戰略至今仍無改變，大灣區與香港鄰近，該行繼續協助客戶發展兩地業務。

他又表示，數碼化令環球經濟加快復甦，集團亦在進行數碼化轉型，但強調仍重視客戶關係和互動，而電子化是另一個業務渠道，增加協同效應，認為科技不能取代員工。他亦透露，在發展金融科技上，不排除尋求內部發展、收購或建立合營公司，亦不怕行業競爭，集團將繼續適當投資於科技。

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