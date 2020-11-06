  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 23:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐控股5】滙豐續重組英國業務 傳計劃裁減100個零售銀行職位

股樓投資 23:15 2020/11/06

分享：

外電引述消息人士指，繼早前於商業銀行業務裁減300人後，滙豐控股（00005）亦計劃重組英國零售銀行業務，並裁減約100個職位。滙豐發言人指，此舉與集團於２月時公布的業務架構重組計劃一致，會繼續重組並審視情況進行改革。滙豐今日造好，全日上升1.7%報34.7元。

太古地產首3季 本港商場銷售額跌兩至三成   詳情請看【下一頁

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家   詳情請看【下一頁

另一方面，滙豐行政總裁祈耀年近日亦表示，疫情對銀行營運有一定影響，但集團逾90％員工受疫情影響需在家遙距工作，銀行仍維持正常運作。在疫情導致經濟下行，加上地緣政治風險和英國脫歐等因素，疫情期間的貸款數字仍有增加。他指，集團仍對香港市場感興奮，並將繼續投資於香港市場。另一方面，集團亦早已對大灣區的發展制定了清晰的戰略，而該戰略至今仍無改變，大灣區與香港鄰近，該行繼續協助客戶發展兩地業務。

他又表示，數碼化令環球經濟加快復甦，集團亦在進行數碼化轉型，但強調仍重視客戶關係和互動，而電子化是另一個業務渠道，增加協同效應，認為科技不能取代員工。他亦透露，在發展金融科技上，不排除尋求內部發展、收購或建立合營公司，亦不怕行業競爭，集團將繼續適當投資於科技。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 經濟

下一篇文章

【英倫的天空@iM網欄】疫情又至民怨聲載道 英國封城記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價