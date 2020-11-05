【家居保】AXA夥滙豐推家居保　保費按面積釐定、設24小時緊急檢查服務

▲ AXA安盛夥滙豐推出全新家居保。

AXA安盛夥滙豐推出全新居保「家居超卓萬全保」，設有6個不同家居保障計劃，迎合自住或放租需要。家居財物保障高達200萬元，個人責任保障高達2,000萬元，並設有24小時免找數的緊急門鎖、水喉及電力檢查服務。

除家居財物保障，新計劃更可向業主提供租金收入保障，若住所因家居財物（不包括貴重物品、個人電腦及個人財物）遭受意外損失或損毀而不宜居住，可獲最高7.5萬元的租金損失賠償，或若租客未能根據租約支付租金，並在法院裁決後1個月內仍然拖欠租金，房東可獲最高每月2.5萬元的拖欠租金賠償。

保費按面積釐定 未來續加強推廣家居保

計劃保費以按居所面積釐定保費，以375平方呎或以下單位為例，自住業主及租客的最低保費為每月60元，房東每月更只需47元。

AXA安盛早前進行調查發現，港人對家居保障的意識不足，少於一半受訪者（43%）會為自己的家居購買保障，更有三分一受訪者從未想過有關需要。

AXA安盛一般保險營銷業務總監黎柱基表示，疫情下更多上班族要居家工作，留在家中的時間更長，給予家居適當的保障絕對不能忽視，未來會繼續努力，為公眾提供更多關於家居保險的教育與講解。

該行早前以網上問卷形式，成功訪問1,032名年齡18歲以上香港居民。

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