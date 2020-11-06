【英倫的天空@iM網欄】疫情又至民怨聲載道 英國封城記

隨住英國爆發第二波疫情， 首相約翰遜公佈再一次封城，為期一個月。有傳約翰遜都做到意氣闌珊，一波未平一波又起 — 新官上任就要處理脫歐，仍未達成廣泛共識就爆發新冠肺炎疫情，甚至自己染埋病，險些賠上性命。自本年三月底首次封城，對於「限聚令」英國國民怨聲載道，歐洲經濟亦陷入困境。但暑假過後，市民亦將疫情拋諸腦後，現在英國疫情恐變成風土病，惟有再一次實施限聚，無疑是權宜之計。

十一月五日起，餐廳及酒吧禁止堂食、娛樂設施關閉，亦不能與家庭成員以外人士共處一室。外出的話，只可以與一位朋友同行。計劃暫定為期至十二月二日。但是工作及上學可照常運作。

對於英國疫情九月再一次爆發，地理位置上與歐洲的緊密聯繫算是成因之一。我有位英國朋友，已經在英國生活超過三十年，剛回流香港從事金融工作。大家談起抗疫，分享了不少對於英國抗疫的看法。

英國政府對國民的照顧充份完備。為保就業，政府曾動用公帑支付勞工八成薪水，新的封城亦再將薪金津貼計劃延長，以減輕大小企業的經濟負擔。雖然國民的收入比慣常收入少收兩成，但政府亦要求僱主容許員工在家休假，意即不用工作便可收取八成人工，很多國民甚至覺得有疫情也不是壞事，也許亦是不少香港打工仔的夢想吧。

英國本土文化亦令抗疫增添不少難度。相對於香港人，英國的娛樂則沒我們多樣化。英國人普偏喜歡三五知己去酒吧，斟滿大杯啤酒，一尊還酹江月，暢談天南地北。這種吹水文化營造出一個又一個密集多人的環境，促使病毒蘊藏傳播，令疫症一發不可收拾。

英國人對口罩的抗拒亦根深蒂固。先是死不戴罩，甚至嘲笑戴口罩的人。隨著疫情惡化，則必須戴上口罩。儘管如此，他們的防疫意識遠不及香港人－他們會把用完的口罩隨處放，甚至會重用口罩，一個口罩用幾日。更離譜的是，很多年青人甚至舉辦 Corona Party，一大班確診者聚集一堂。

再一次封城除了希望減低國民感染風險外，亦藉此機會改變一下國民過於輕視疫情的文化。希望英國不久將來研發及推出有效抵抗新冠肺炎疫苗，便可恢復正常生活，以減低疫情對國家人民及經濟影響。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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