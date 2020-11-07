【筍盤推介】 港島罕有低門檻上車盤 幾分鐘到港鐵站 裝修型仔仲有埋傢俬 首期唔使50萬

本港疫情持續穩定，新盤也群起開售，樓市氣氛持續暢旺，準買家入市信心更強。不過，觀察過去兩周的樓市成交，成交價低於500萬元以下的物業已經買少見少，絕大部份更是集中於新界西細價物業為主。以下介紹的筍盤，卻是位於港島區，單位位於西灣河街100至104號的安業大廈，距離港鐵西灣河站只是數分鐘，交通十分便利，物業本身也是旺中帶靜，具一定吸引力。

單位位於物業低層A室，實用面積269平方呎的一房單位，業主叫價468萬元，較原叫價低了20萬元，首期不用50萬元。最特別之處，是單位附有型格裝修，同時連同傢俬出售，買家購入單位後，可慳一大筆裝修費，適何上車人士或兩口子家庭。

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 西灣河街100-104號安業大廈低層A室 (物業編號:AH97556518) 實用面積： 269平方呎 間隔： 1房 叫價： 468萬元 (原叫價488萬元, 減價20萬元或約4.1%) 賣點： 型格裝修, 齊傢私

旺中帶靜, 5分鐘內到地鐵站

首置人士可承做九成按揭，首期低至約47萬元

港島罕有低門檻上車

以下為單位相片：

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/2JCOU4p

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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撰文：陳詠妍



