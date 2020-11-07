【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】午餐 遊牧民族

沙漠原來曾是海洋之地，太不可思議了。穆罕默德繼續在荒漠的土地開車，尋找一個合適的位置午餐，但眼前四周除沙丘及小石塊外，偶爾出現零星的沙漠植物，在沙風中瑟瑟縮縮，同時也遇見遊牧民族的居所。我想，「今次又在那裏午餐呢……不會又是在橋底吧？」 不久，我在遠處見一棵孤獨巨大的樹，穆罕默德將車輛停泊在旁說：「我們在這裏午餐休息吧！」

穆罕默德從車廂中搬出食物及烹調用具——塔吉鍋（Tagine）出來。此時，Kacin和穆罕默德傾談一會，Kacin突然開車走，穆罕默德繼續在地上撿來的柴火建一個火爐，不久Kacin回來了，見他從拿着一張毛毯，原來我們忘記了帶備毛毯，他向附近的遊牧民族借用。

眼見Kacin又忙著清洗食材，我看著他們洗洗切切，鑽木取火，我只在旁略輕輕幫忙。不知多久後，所有食材也弄好了，放入在傳統的塔吉鍋中烹調等食，這是撒哈拉古老的烹飪方式。

這刻，穆罕默德將借回來的毛毯舖在地上，我們三人坐着休息閒談，Kacin又拿出電話一起玩遊戲，原來玩電子版「跳飛機」遊戲，大家玩得開心哈哈大笑。

美味塔吉鍋烹調完成了，可以享受的午餐，塔吉鍋內有雞肉，蘿蔔、洋蔥、蕃茄及青辣，還有主糧「麵包」（西樵大餅）。大家都好肚餓了，很快將食物一掃而空！

休息一會後，忙着執拾物品。開車不久在一戶的遊牧民族門前（10呎外位置）放下毛毯，剛才是向她們借用毛毯，我有點好奇問穆罕默德，為何不直接交還毛毯她們家呢？他說，由於大部份男主外，女主內，屋內沒有男人，我們要尊重屋主，所以絕不方便進入家門的，原來如此！

穆罕默德繼續開車前往遊牧民族之家，這個港女深度瞭解遊牧民族。

▲ 穆罕默德在地上建一個火爐。

▲ 他們忙碌地預備食物。

▲ 塔吉鍋(Tagine)是摩洛哥名菜。

▲ 簡單的遊戲，玩得樂呼。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！