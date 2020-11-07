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【未來辦公室】疫情改變工作模式　返工為思想交流　工作間設可升降透明隔板保溝通重衛生（多圖）

商業 12:00 2020/11/07

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新冠肺炎疫情下，在家工作、遙距工作成為新常態。就算疫情過後，未來的工作模式及環境或會改變。呂元祥建築師事務所（RLP）與其合作夥伴BEHAVE，因應新常態並從個人與公司角度出發，構想出未來工作間的模樣。

其構想中，包含免觸式科技、開放式露台、變換式工作空間、私人洗手間、室內外綠化、半露天式大堂及娛樂設施等概念。另一趨勢是會議室/合作空間與個人辦公桌比例會出現變化，皆因未來的工作核心是講求創意，員工在辦公室需要進行更多交流，需要更多空間如會議室或合作空間。

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未來辦公室會變成點？
返工：從大廈入口開始，無需觸碰任何按鈕，即可直達工作空間。走廊裝有體溫檢測和UV消毒等措施。上班族，只需遙控操作LED感應器或手機應用程式，即可通過入口和電梯。

工作間：工作愈來愈注重創意和知識、同事之間的交流和合作。工作空間內的配置需加強靈活性，如設有視像會議工具；個人工作空間則配備可升降的半透明隔板，既可分隔空間，也可調節燈光強弱。內設多個不同虛擬背景，方便視像會議及與同事交流。

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洗手間：以獨立私人單間取代傳統共享式洗手間，不僅乾淨衛生，亦能解決文化和性別問題。上班族每次如廁後，使用UVC即可自動消毒殺菌，同時可免觸式進入洗手間內享用其他免觸式設施，

娛樂：新型工作環境除滿足工作需求外，更注重員工身心健康的需求。工作空間內備有多種娛樂設施，如健身俱樂部、瑜伽室、屋頂跑道、游泳池甚至公園等。

講求環保：辦公室大堂採用半露天式設計，空氣流通度大大提升，增加日照採光度，又可用作舉辦論壇或活動。企業可於露台、空中花園、窗戶、牆壁以及室內各處種植物，有助維持環境的生態平衡。

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未來人才競爭日益激烈，新概念的工作環境體現企業文化價值，或有助吸納更優秀的人才。

責任編輯：梁巧恩

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