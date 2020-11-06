太古地產首3季 本港商場銷售額跌兩至三成

近期傳出洽售太古城中心一期的太古地產(01972)公布第三季度營運數據，截至今年9月底止，香港整體辦公樓租用率96％，較去年底下跌3個百分點。首9個月太古廣場的租金升幅為2％，太古坊租金升12％，而港島東中心及太古坊一座的租金則增加11％。

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香港的零售物業方面，今年首9個月，太古廣場購物商場的零售銷售額跌38.4％，太古城中心零售銷售額跌20.1％，而東薈城名店倉零售銷售額就跌20.8％。租用率方面，太古廣場購物商場和太古城中心租用率維持100％，而東薈城名店倉租用率就由去年底的98％，上升１個百分點至99％。

內地物業表現方面，太古匯辦公樓、頤堤港一座，以及香港興業中心一座及二座的辦公室租用率分別為95％、70％和97％。在內地零售物業中，三里屯太古里、頤堤港的零售銷售額分別錄得32.1％和11.1％的跌幅，而廣州太古匯的零售銷售額則升27.3％，而成都遠洋太古里和上海興業太古匯的零售銷售額就分別升0.1％和12.7％，內地零售物業的租用率由94％至99％。至於美國邁阿密Brickell City Centre商場，零售額大跌53.6%，租用率則為93%。

太地表示，儘管疫情及環球經濟環境不明朗持續，太古坊租用率仍維持高企，租金調幅正面。然而，現時企業在辦公樓租賃方面更趨審慎，市場對香港辦公樓樓面需求整體偏軟。隨著中環辦公樓可租用樓面增多，亦對市場的租金水平特別是太古廣場造成下調壓力。儘管如此，公司於第三季度仍成功簽訂數項新租約。長遠而言，公司對香港辦公樓市場前景充滿信心，並積極拓展旗下香港辦公樓物業組合。

太地又指，儘管香港零售市場面臨嚴峻挑戰，旗下商場人流仍有穩步增長，部分業態如餐飲業亦見回升。由於社交距離措施於第三季有所放寬，令商場主要租戶如戲院、健身中心及餐飲食肆逐步恢復營運。預期本地消費意欲將會復甦，期望這良好勢頭能夠持續。至於內地商場則復甦良好，第三季人流及銷售額均穩步增長。

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