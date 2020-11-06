【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講

螞蟻集團在上市前夕突然煞停，市場謠言紛至沓來，而在眾多討論中，聽得最多的是說阿里巴巴（09988）創始人馬雲因為在10月24日出席「外灘金融會議」公開批評中國金融監管系統惹的禍。不過，有「民企之父」之稱、軟庫中華聯席主席張化橋卻不是這樣看。

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張化橋過去曾經經營過微小企業貸款業務，現在又當催收公司負責人，對中國貸款行業亦即債務情況相當了解， 新近更寫了一本《中國債務危機解密》，詳細解構中國的債務問題，內文有一章提及螞蟻，題為「螞蟻金服估值被市場高估」。 對於螞蟻上市被叫停，他最有資格說話。

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張化僑接受本刊訪問時表示：「很多人都說，是馬雲講話出大事，這太簡單化了！我認為，內地監管機構一直對螞蟻集團抱怨和擔心，大家對他的擔心和害怕從來就有，前重慶市長黃奇帆都寫了（黃奇帆早前公開談及阿里小額貸款的槓桿問題），這不是新鮮事，大家都害怕螞蟻，它鋪天蓋地開展業務，銀行還有飯吃嗎？這幾天央行、銀監、保監找他約談，是一直在準備的！我認為馬雲的講話，是因為他很生氣才講，而不是因為講了話得罪了誰。我認為他早就知道有這件事，但不知道甚麼時候會來。在中國批評政府沒關係，我相信他那個講話，並沒有起到作用，馬雲經常批評政府，也不是第一次批評！」

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記者：柯慧琳