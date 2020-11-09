【周大調富格曲@iM網欄】衣櫃裏的音樂廳

最近，在社交平台上不時出現一些音樂短片。有音樂會的錄影，也有大師班（masterclass) 的片段分享。無意中，看到一名為 < The Incredible Music Family > 的影片。一看封面，不得了。講者分別為本地著名男高音王帆先生及女高音馮志麗老師，旁邊的女兒王菀之扮演學生。再看看他們一家的表情，名乎其實 incredible。片段中，老師都非常認真地講解、教授並示範一些基本歌唱技巧，認真到用上頭骨模型作輔助解説。內容豐富，具娛樂性，譲人可以真真正正地愉快學習。

多年前應邀於香港大會堂擔任小提琴獨奏，認識了王帆先生及馮老師兩位前輩。後來亦不時參與他們合唱團及獨唱會的演出。他們的音樂會都是熱熱閙閙的，合唱團的團員和獨唱家都是相識多年的好朋友，像一家人。台上演出固然精采，台下的觀眾亦非常熱情、非常投入。再加上煙霧及各種燈光效果，簡直是一場音樂派對。

小提琴的樂譜，雖然不像歌者的樂譜般有歌詞，但不少提琴作品都極具歌唱性。於歐美參加過許多小提琴大師班，不同學派的教授都不約而同地強調歌唱，用琴、用心去唱。這樣，才能觸動人心。或許，有點像聲樂中的美聲唱法（Bel canto)，是技巧與感情的結合。每次跟歌唱家同台演出，都不禁留意他們的歌唱技巧及演繹，從中獲益良多。

這段日子，不少音樂會都被逼取消或延期。沒想到，老師沒有停下來，反而趕上了潮流，拍片教學。無論在舞台上，或是互聯網上，都充滿活力、充滿正能量，叫人佩服。除了音樂，馮老師亦熱愛文學。兩年前出席她的詩集發佈會，才得悉老師亦是一位詩人。自小愛詩、讀詩和寫詩，有深厚的文學修養。她指出，不少藝術歌曲均與文學有密切的關係。其中，著名奧地利作曲家舒伯特（Schubert)，就多次選用德國詩人歌徳 (Goethe) 的詩句為詞，再因應詩句的內容意境配上音調。藝術歌曲可謂有聲的詩作，而詩詞本身亦講求節奏和聲韻，可謂無聲的音樂。

馮老師曾多次與香港管弦樂團、香港小交響樂團及香港中樂團等合作演出。於本地及海外獨唱演出，備受好評。留學英國其間，加入了著名的 London Bach Society。回港後加入香港聖樂團，擔任女高音獨唱。所謂「台上三分鐘，台下十年功」，馮老師於任職護士期間仍不斷進修、研習歌唱藝術。她回憶道，在醫院任職護士初期，居於護士宿舍，房間不大。附近常有輪班工作的同事，總有幾個在睡覺中，很難真正放聲練歌。為了爭取機會練習，她分享了一個可以隨時練歌的好方法：把自己擠進衣櫃裏，兩邊掛起大褸作吸音隔音，大褸越厚越好，再掩上櫃門。隔音果效奇佳，稱之為「衣櫃裏的音樂廳」。

▲ Incredible Music Family

▲ 2018年詩集「Life is Poetic」發布會

▲ Happy Moment

▲ 著名女高音江樺老師

▲ Incredible Music Family

▲ 80年代與阿姆斯特丹管弦樂團合作





▲ 鼓勵並支持馮老師學習聲樂的音樂老師Mrs. MaryAnn Wong （左二）

作者_Kalvin Chau簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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