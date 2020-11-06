【人民幣】人民幣升勢未完 最牛明年睇6.2

▲ 憧憬拜登入主白宮有助中美關係好轉，人幣不斷闖高，試衝6.6大關。

美國大選仍膠着，但市場憧憬拜登上場，在藍色浪潮下有助改善對華關係，刺激人民幣滙價不斷走強，更逢關破關，今天（11月6日）在岸價兌美元在亞洲收盤報6.6215，再創28個月新高；而反映境外市場的離岸價，更衝高至6.6003，一度升穿6.6的技術大位。

外資大行亦「鬥牛」，爭相上調人幣目標價。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧最近把在岸價今年底目標，由6.72調升至6.5，且料由現時至年底的低位為6.72。

憧憬拜登勝選 中美關係改善

展望來年預測，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享更進取，料美國大選明朗化後，毋須再猛打中國牌，且憧憬中美博奕急降溫，加上明年10月開始富時正式把內地債納入主流國際指數，俱令人幣資產續受捧。

王良享預計，在岸價今年底見6.6，而在弱美元下，明年底更有望衝上6.2新高。

如以現滙報6.6215，已創逾兩年半新高；若再按星展一年後的最牛預估6.2計，即較現水平再呈6.4%的潛在升幅。

美續量寬內地收水 息差拉闊

南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮認為，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）議息後維持偏鴿立場，續採量寬放水，唯恐兩年內暫難加息；相反內地呈疫後收水，間接令中美息差拉闊。

卓亮補充，內地最近連出孖招，有助人幣穩中偏強，分別為︰把遠期售滙準備金由兩成驟劈至零，以及淡化中間價的逆周期因子。但無阻人幣走強，單以10月計，按月驟升1.64%，相信主要受息差優勢所支撑，成環球熱錢避險之選，預計今年內在岸價約在6.6至6.8上落。

至於短期操作方面，華僑永亨經濟師李若凡表示，美國選戰牽動人幣滙價，最近恍如過山車，上落甚大，高低波幅竟罕有達約1,700點子。不過，隨着拜登點票領先，人幣亦止跌抽升，畢竟投資界擔心美國陷亂局，疊加民主黨未如預期可穩奪兩會議席，皆令外界憂慮誰主白宮亦難改分裂，遂利淡美元；復添歐洲疫情惡化等，故此有利人幣。預計未來兩周，在岸價兌美元的阻力位為6.5，支持位在6.8；兌港元則介乎1.1402至1.1928。

以下是財金界專家對在岸價今明兩年的最新目標價預估︰

今年底目標價︰

6.5︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧

6.6︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享

6.7︰南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮、東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤及澳新銀行

6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年底目標價︰

6.2︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年美滙指數恐失守90大關，間接利好人民幣的中長綫前景

6.5︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

6.6︰澳新銀行

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源