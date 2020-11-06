Whatsapp積極擴張業務 於印度推出支付功能

Facebook（美：FB）旗下的通訊軟件Whatsapp宣布，將在印度地區推出電子支付服務。用戶可在應用程式內直接進行滙款，iOS及Android的用戶均可使用，並且費用全免。

現時，Whatsapp與5間當地銀行合作，提供有關服務。WhatsApp亦有與印度國家支付公司合作，採用其統一支付介面 ，令使用不同銀行的用戶亦可即時交易。公司指，在最新版本的Whatsapp中，印度用戶只要綁定個人銀行帳戶及提款卡，在交易時只要輸入個人識別碼，便可完成交易。



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Facebook創辦人Mark Zuckerberg表示，Whatsapp將提供安全、高私隱度的線上支付服務，用戶可放心使用，並相信新功能將可創造更多商業機會。

其實Whatsapp早在2018年已經在印度推出Beta試用版，但因正式推出前需要獲得印度國家支付公司的許可，所以在事隔兩年才正式推出。



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