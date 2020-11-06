【WFH】渣打推彈性上班安排　香港員工明年起可申請遙距工作

▲ 渣打集團宣布，2021年起引入靈活工作模式安排，容許員工靈活申請工作地點。

「WFH」（在家工作）成為疫下新常態，渣打集團 （02888） 今日宣布，2021年起引入靈活工作模式安排，容許員工申請在辦公室以外的地點遙距工作。首階段明年初開始，覆蓋香港在內9個市場、共4.6萬名員工，相當於集團員工總數約54%。

渣打的混合工作模式將會分3階段進行，第1階段2021初開始，覆蓋香港、英國、美國、新加坡、中國等9個市場。其餘階段則預計在明年第4季及2022年中推出，所涉的市場仍有待落實。

渣打：正夥第三方研提供額外「近家」的辦公空間

屆時渣打員工可以對工作的時間及地點，有更多靈活選擇，工作地點可以是辦公室、接近辦公室的工作點或家中工作。渣打目前正夥拍第三方夥伴，以提供額外的「近家」辦公空間。

集團預期，大部分的員工會採用混合模式，即部分日子在辦公室工作、部分日子則在家工作；若干數目的員工則會長期在家或在渣打辦公室工作，一些員工則因職責所需未能在家工作。

渣打目標在2021年底前，至少7成員工及一半年，即約6萬名人及30個市場推行靈活工作安排，並在2023年前將計劃覆蓋率提升至90%，覆蓋55個市場約7.5萬名員工。

國際機構都有意仿傚 滙豐、貝萊德率先表態

份屬渣打同業的滙豐亦有意減少租用辦公室。滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）較早前表示，會重新評估繼續維持辦公室的必要性，不排除通過減少租賃以節約成本。

其他金融機構亦有相關安排。全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）集團行政總裁Larry Fink曾表示，期望長遠維持辦公室只有一半人手，並相信此舉對環境更好。

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編輯：趙穎妍