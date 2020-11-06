【美國大選】特朗普次子轉載燒選票影片 維珍尼亞政府澄清屬偽造

尋求連任的特朗普，其次子埃里克（Eric Trump）在Twitter轉發一段有指在維珍尼亞州焚燒投給特朗普的選票的影片。維珍尼亞巿政府日前澄清，影片純屬偽造。

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埃里克在Twitter轉發影片，並指有人在維珍尼亞灘，焚燒80張投給特朗普的選票，繼而影片瘋傳社交平台。維珍尼亞州展開調查，並於日前發表聲明，表示影片中的選票並無電腦條碼，反映只是樣本選票，並非真實選票。

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埃里克其後轉載聲明，但未有理會聲明內容，重申有人焚燒80張投給特朗普的有效選票。該帖文日內被轉載超過3.7萬次，並獲得超過5.1萬人讚好。維珍尼亞灘巿政府對此再次回應，強調影片中被燒的只是樣本選票。

目前，有關影片已被Twitter刪除，而發佈影片的用戶，帳戶亦被Twitter暫時關閉。

亞利桑那州格倫代爾巿上周亦發生郵寄選票失竊案件。當地警方表示，有18張未開封的提早投票選票，估計被人從信箱偷走並棄置。一個農場工人其後在其農場一堆石頭下發現，再轉交當地警員。警員根據信封上選民地址，上周六把選票送到所屬選民手上。

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