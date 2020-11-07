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【科技一周回顧】蘋果下周再舉行發布會　騰訊向美府申請要求保護商業機密

科技 12:40 2020/11/07

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？

蘋果繼早前發布5G智能手機iPhone 12系列，包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max之後，跟接再準備舉辦另一場的蘋果線上發布會，一眾香港果迷看來又要熬夜觀看了！據蘋果最新宣布，將於美國當地時間11月10日，即香港時間11月11日凌晨兩點舉辦「One More Thing 」發布會，並於線上以直播形式進行。

<<【蘋果發布會】外媒爆蘋果新Mac路線圖　三款新機採用Apple Silicon

<<【iPhone 12】傳iPhone 12電源管理晶片短缺　恐影響年底供應量

<<【iPhone 12】蘋果確認iPhone 12 mini MagSafe 無線充電功率僅12W

2/  【微信禁令】騰訊向美國法院提申請　要求保護公司商業機密

中美角力持續，美國早前禁止下載騰訊（00700）旗下即時通訊應用程式微信（WeChat），隨後有「美國WeChat用戶組成聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）入稟挑戰WeChat禁令，據外電最新報道，騰訊已向美國法院提出申請加入該要求暫緩執行特朗普政府下架微信的訴訟中，強調要確保機密商業信息受保護。

<<【網絡監控】人權組織揭全球網絡自由度下跌　中國10分墊底

3/ 【晶片大戰】搶佔高通聯發科市佔　三星擬為多間廠商提供Exynos處理器

三星（Samsung）向來在旗下Galaxy系列手機中，採用自家研發的Exynos晶片。近年更將積極擴展市場，為不同手機廠商供應晶片。最近據韓媒報導，三星將會繼續拓展Exynos晶片市場，預期未來向小米和Oppo供貨，冀搶佔高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）等晶片製造商市佔率。

<<【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12

<<【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單

4/ 【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號

電子支付愈來愈普及，衍生多種手機支付工具，但目前Android用戶只能透過Samsung Pay進行八達通支付。最近有消息指，華為正在測試八達通服務，Huawei Pay或有望今年內支援八達通付款功能。據內地媒體報道，最近華為於網站「花粉俱樂部」開啟八達通公測活動，並招募約100至200人進行服務測試，測試功能主要包括開卡、轉移數據資料以及增值等服務。

責任編輯：李寶如

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