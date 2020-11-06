【生日快樂】《iMoney》創刊13周年　各界名人齊道賀

2007年10月27日是《iMoney》創刊日，眨下眼《iMoney》已創刊13周年。本港新冠肺炎疫情持續，我們雖然不能為《iMoney》舉辦生日會，但多位《iMoney》專欄作家及財金名人，早前也拍片為《iMoney》慶祝生日！

胡孟青、施永青、小龍、陳清白、陸東、林昶恆、沈振盈

鄭家華、黃敏碩、湯文亮、岑皓軒

曾淵滄、黃國英、黃光耀、汪敦敬、梁日昌、葉景強

林淑敏、許家傑、姚亦澧、Kawaii、張啟樂、孫運喜

《iMoney》仝人感謝各位讀者、專欄作家及財金名人長期的支持，我們會繼續努力，為大家提供具國際視野的投資理財創富資訊，助讀者盡快踏上「財務自由」之路！

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